Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Янык, Зеленский, Киев, Золушка и Шанель - Минюст

В 2020 году самыми редкими именами, которые украинцы давали своим детям, стали Янык, Зеленский, Киев, Хрусталина, Золушка и Шанель, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"В 2020 году некоторые из молодых родителей решил проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Так, в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан. Среди девочек же встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В то же время большинство родителей отдавали предпочтение традиционным именам. В частности, среди мальчиков в 2020 году в Украине самыми популярными имена стали: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.

Среди женских имен наиболее популярными стали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.