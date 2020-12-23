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17:52 23.12.2020

Житель Харькова просит Окружной админсуд Киева отменить постановление о локдауне и продлении карантина

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Житель Харькова просит Окружной админсуд Киева отменить постановление о локдауне и продлении карантина

В Окружной административный суд Киева поступил иск жителя Харькова к Кабинету министров Украины об отмене постановления правительства о продлении действия карантина и введении локдауна.

"Истец просит суд отменить постановление правительства, которым было продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января 2021 года. В частности, речь идет об обжаловании постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, по мнению харьковчанина, указанным постановлением правительство противоправно установил запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничил конституционные права жителей Украины на период карантина.

"Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого постановления Кабмина до решения дела по существу", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Как сообщалось, 9 декабря Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в стране с 8 января по 24 января 2021 года.

В этот период буде запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ. Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов. Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия.

В то же время, общественный транспорт будет работать в режиме "оранжевой" эпидемиологической зоны.

Теги: #карантин #локдаун #иск #оаск
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