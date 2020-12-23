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10:01 23.12.2020

В Украине началась опытная эксплуатация школьных электронных журналов и дневников

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В Украине началась опытная эксплуатация школьных электронных журналов и дневников

Министерство образования и науки Украины ввело в опытную эксплуатацию программный модуль электронных дневников и журналов заведений общего среднего образования.

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Е-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, разработанного на базе Института образовательной аналитики. Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе на любых гаджетах", - цитирует министра образования Сергея Шкарлета пресс-служба ведомства.

Отмечается, что доступ к электронным журналам и е-дневникам будет происходить с помощью платформы.

На данный момент протестирован интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

"Разработчики также позаботились о безопасности. Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента, на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации (КСЗИ) и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничен в соответствии с полномочиями ответственных работников", - говорится в сообщении.

 

Теги: #тестирование #электронные_дневники
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