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13:00 21.12.2020

О решениях КС знают 27% украинцев, 28% не поддерживают подчинение НАБУ и ГБР президенту - соцопрос

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Более четверти украинцев знают о решениях Конституционного суда Украины (КС), но неоднозначны в том, кто должен назначать судей, чтобы гарантировать независимость суда, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, только 3% украинцев в уходящем году имели непосредственное дело с судами, 23%, согласно данным опроса, утверждают, что они в определенной мере знакомы с содержанием судебной реформы, предлагаемой президентом Украины Владимиром Зеленским. Что касается деятельности и решений Конституционного суда, то более четверти (27%) в определенной мере знакомы с этим.

Вместе с тем, у украинцев нет единого мнения относительно того, кто именно должен назначать судей КС, чтобы гарантировать их независимость и профессиональность решений: 12% респондентов считают, что определяться с судьями КС должны президент и Верховная Рада, еще 10% считают, что кроме главы государства и парламента в назначении должны принимать участие собрания судей Украины.

Высказывая свою позицию об антикоррупционных органах в Украине, 28% опрошенных заявили, что не поддерживают подчинение Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований непосредственно президенту Украины. Вместе с тем, 17% украинцев высказались за такую позицию.

В вопросе компенсации людям, которые выиграли иск против Украины в Европейском суде по правам человека, 39% украинцев считают, что средства необходимо взыскивать из личных доходов должностных лиц, судей и правоохранителей, которые нарушили права истца, 19% полагают, что эти средства должны возмещаться из госбюджета.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, ошибка выборки не превышает 3,3%.

Теги: #деминициативы #конституционный_суд #опрос
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