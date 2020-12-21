События

12:58 21.12.2020

Украинцы назвали 2020-й "годом плохих событий" из-за пандемии коронавируса и не высказывают позитивных ожиданий на 2021-й - опрос

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Негативным "событием года" почти половина украинцев назвали эпидемию коронавируса и 12% - войну на Донбассе, ожидания украинцев от 2021 года в социально-экономической ситуации также негативны.

Согласно данным опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, "событием года" 43% респондентов назвали эпидемию Covid-19, и 99,4% указали, что оно негативное.

Едва ли не единственным позитивным событием уходящего года респонденты указали строительство автодорог в рамках "Большого строительства" - 11,3% респондентов считают это событием года, причем 93,0% указывают, что это позитивное событие, в то время как 4,8% считают строительство автодорог негативным событием.

12% украинцев назвали негативным событием уходящего года войну на Донбассе, 5,6% - повышение цен на товары лекарства и рост тарифов.

Мировые события уходящего года в восприятии украинцев также в основном негативные из-за начала эпидемии в Китае, гражданских протестов в Беларуси, мирового экономического кризиса.

Что касается ожиданий украинцев от 2021 года, то, как свидетельствуют данные опроса, они тоже преимущественно негативные. В разрезе социально-экономической ситуации только 15% респондентов считают, что гривня станет более стабильной, 25% ожидают роста благополучия.

Что касается борьбы с пандемией, то в этом мнения украинцев разделились. Согласно опросу, 45% украинцев считают, что эпидемия в следующем году прекратится, в то время как 46% так не думают.

28% убеждены, что восстановления мира на Донбассе в 2021 году не будет, что скорее всего не будет - 41% опрошенных.

Не верят украинцы и в преодоление коррупции в следующем году: 52% считают, что этого точно не случиться, и 33% думают, что этого не будет скорее всего.

Вместе с тем, как показал опрос, украинцы склонны верить в кадровые изменения в органах власти в новом году: 25% респондентов считают возможными досрочные выборы президента, 33% опрошенных допускают возможность досрочных выборов в Верховную Раду и 39% считают вероятным изменения правительства в следующем году.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, ошибка выборки не превышает 3,3%.

Теги: #деминициативы #опрос
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