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16:15 18.12.2020

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

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Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Украины, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины).

"Это уже третье подозрение по делу о предоставлении неправомерной выгоды за внесение недостоверных данных в оценочно-строительную экспертизу объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком", - сообщает в пятницу пресс-служба САП.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами Нацгвардии Украины, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448 грн.

В рамках расследования Нацполициеей указанного факта, была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза.

"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанной экспертизы. Тогда за "вознаграждение" в виде машиноместа заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз - с 81 млн грн до 7 млн грн", - говорится в сообщении.

30 ноября 2020г заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). 1 декабря текущего года подозрение было вручен бывшему нардепу. Ему дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч. 3 ст. 369 УК Украины. Следствие продолжается.

В САП не уточнили имени заместителя главы Офиса президента Украины, которого уведомили о подозрении, однако ранее источники агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову.

Татаров отреагировал на информацию о том, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал ему подозрение, заявив, что докажет свою невиновность.

Теги: #татаров #подозрение
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