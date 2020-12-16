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20:30 16.12.2020

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

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Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе блокирует переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, которые были освобождены Украиной во время прошлого обмена, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

"Они по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. "Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен", - написал Гармаш в соцсети Facebook по итогам заседания в среду.

"Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что "процессуальная очистка", а хотя бы просто возможность помыться", - добавил он.

Гармаш подчеркнул, что Россия также продолжает нарушать договоренность, достигнутую на саммите Нормандского формата в Париже в 2019 году, о допуске Международного комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц.

"Дав возможность посетить за 4 месяца 4 человек, ОРДЛО блокировали работу МККК по пленным. Из-за, якобы, "карантинных" ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто-бы то ни был. Зато на нашей территории, их люди, посещаются в местах заключения и МККК и даже родственниками. Это показатель отношения к людям вообще", - рассказал он.

Что касается разблокирования работы КПВВ на линии разграничения, Украина выполнила все условия, в том числе провела экспертизу моста в Счастье, чтоб удостовериться в безопасности движения по нему.

"Мы готовы открыть это КПВВ для частных авто. Напомню, на сегодня в Луганской области нет ни одного КПВВ с автомобильным пропуском", - указал Гармаш.

Также Украина взяла на себя обязательство обустроить место для разворота автобусов в серой зоне в районе КПВВ в Золотом в течение пяти дней.

"Через 5 дней у российских представителей ОРЛО не останется поводов не открыть КПВВ", - уверен Гармаш.

 

Теги: #ткг #удерживаемые
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