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19:50 15.12.2020

Помпео встретится с кандидатом Байдена на пост госсекретаря США - СМИ

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Помпео встретится с кандидатом Байдена на пост госсекретаря США - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе проведет встречу с кандидатом на этот пост Энтони Блинкеном, кандидатуру которого выбрал демократ Джо Байден, сообщает CNN и Associated Press со ссылкой на источники.

Личная встреча Помпео и Блинкена, по данным двух источников AP и трех источников CNN, должна состояться в четверг. Она продлится около 15 минут.

Эта встреча станет одной из первых личных встреч между членом администрации президента Трампа и одним из кандидатов на должность в администрации Байдена, победу которого на выборах президента США подтвердили накануне выборщики от штатов по итогам голосования.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом.

Теги: #помпео #встреча #блинкен
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