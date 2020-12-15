Суд постановил передать в ГБР дело, в котором фигурирует Татаров – Сытник

Печерский районный суд Киева постановил передать расследование дела о расхищении имущества Нацгвардии в Государственное бюро расследований (ГБР), чем нарушил дискрецию генпрокурора, дело по судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК) также может быть передано в ГБР, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из НАБУ в ГБР. Таким образом суд вмешивается в дискреционные полномочия генерального прокурора", - сказал Сытник в интервью изданию zn.ua, опубликованному во вторник.

Также, по его словам, в Печерском суде оспаривалась подследственность дела по судьям ОАСК и по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского. В "деле Злочевского", как уточнил директор НАБУ, адвокаты отозвали свою жалобу на изменение подследственности, а дело судей может быть передано в ГБР.

"Адвокат Вовка (главы ОАСК Павла Вовка) просто идёт в суд и требует забрать дело у НАБУ, потому что якобы у нас спор за дело с ГБР. Но никакого спора нет. И даже если бы был, то решать его имеет право только генпрокурор, а не Печерский суд", - сказал Сытник.

Отвечая на вопрос о том, готово ли НАБУ отдать дело ОАСК, директор Бюро сказал: "Нет, конечно! Однако у генпрокурора есть законное право принять такое решение. Давать какие-либо прогнозы здесь сложно, однако с учётом ночной практики внесения изменений в ЕРДР я могу допустить, что могут быть приняты процессуальные решения не в пользу НАБУ", - добавил он.

Как сообщалось, ранее источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась. В последствии СМИ ряд обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.

5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.

10 декабря Сытник пояснил закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.