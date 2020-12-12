Ушел из жизни Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила "Интерфаксу" супруга актера, Народная артистка РФ Ольга Остроумова.

"Валентин Иосифович скончался, это так", - сказала Остроумова.

Она уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984). Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

В августе 2019 года артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Обладатель театральной премии К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премии "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премии имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).