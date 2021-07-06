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18:45 06.07.2021

Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

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Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался на 75 году жизни, сообщается на официальном сайте коллектива.

"С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Представители группы отмечают, что на панихиде по музыканту, согласно его пожеланиям, будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.

Uriah Heep - британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году. Коллектив создал свой оригинальный вариант хард-рока, включая в него элементы джаз-рока и хеви-метала. В 1970-х годах группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру. На сегодняшний день продано более 40 миллионов альбомов.

Теги: #uriah_heep #артист #смерть
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