Солисту группы "Песняры" пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

В пункте пропуска "Борисполь" в воскресенье сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым.

"Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры". В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник.

Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Сейчас белорус вылетел рейсом в Минск", - говорится в сообщении.