С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, для осуществления выплат до начала январского усиления карантина
Кабинет Министров на протяжении недели принял ряд решений, чтобы предприниматели смогли подать заявки и получить предусмотренную законодательством государственную помощь еще до введения усиленных карантина, которые будут действовать с 8 до 24 января 2021 года. Подача заявок начнется с 14 декабря, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24".
"Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме", - отметила она.
Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленный карантин будет остановлена.
Замруководителя отметила, что помощь работодателям направлена на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро восстановили полноценную работу.
По словам Ковалив, государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести введенными правительством ограничениями в работе. В частности, на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного уплаченного предприятиями единого социального взноса, а ФОПы первой группы на шесть месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.
Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 млрд грн.
Источник:https://president.gov.ua/news/nastupnogo-tizhnya-rozpochnetsya-prijom-zayavok-pidpriyemciv-65545