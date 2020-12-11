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21:51 11.12.2020

С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, для осуществления выплат до начала январского усиления карантина

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С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, для осуществления выплат до начала январского усиления карантина

Кабинет Министров на протяжении недели принял ряд решений, чтобы предприниматели смогли подать заявки и получить предусмотренную законодательством государственную помощь еще до введения усиленных карантина, которые будут действовать с 8 до 24 января 2021 года. Подача заявок начнется с 14 декабря, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24".

"Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме", - отметила она.

Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленный карантин будет остановлена.

Замруководителя отметила, что помощь работодателям направлена ​​на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро восстановили полноценную работу.

По словам Ковалив, государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести введенными правительством ограничениями в работе. В частности, на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного уплаченного предприятиями единого социального взноса, а ФОПы первой группы на шесть месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.

Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 млрд грн.

 

Источник:https://president.gov.ua/news/nastupnogo-tizhnya-rozpochnetsya-prijom-zayavok-pidpriyemciv-65545

Теги: #карантин #компенсация #предприниматели
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