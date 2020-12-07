События

19:12 07.12.2020

Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности

1 мин читать
Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности

Верховная Рада может до конца 2020 года рассмотреть законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности, а также законопроект №4101-д с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета в первом чтении, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Хотелось бы, чтобы до конца года прошел первое чтение законопроект №4101-д, потому, что это ресурсный законопроект “под бюджет”. Также хотелось бы до конца года принять законопроект о Бюро экономической безопасности”, - сказал Гетманцев в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

Среди законопроектов, которые должны до конца года быть рассмотрены в Раде, нардеп также назвал законопроект с поправками в налоговый закон (№4065), однако финансовый комитет пока что не обсуждал его на своем заседании.

"Также мне хотелось бы, чтобы до конца года удалось рассмотреть законопроект №4184 - о так называемом налоге на Google", - добавил Даниил Гетманцев.

Теги: #комитет #законотворчество
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 05.11.2020
Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

18:20 03.11.2020
Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

14:29 19.10.2020
Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

19:37 15.10.2020
Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

19:29 15.10.2020
Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

19:53 09.10.2020
Кабмин поддержал законопроект МВД по изменению правила выдачи автономеров

Кабмин поддержал законопроект МВД по изменению правила выдачи автономеров

12:37 07.10.2020
Комитет Рады рекомендовал рассмотреть постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

Комитет Рады рекомендовал рассмотреть постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

20:42 02.09.2020
Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

20:04 15.07.2020
Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

20:46 14.07.2020
Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Международные партнеры должны участвовать в процессе полной перезагрузки судебной системы Украины – Кулеба

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор Балаклейского лесхоза и еще 10 работников, допустившие незаконные вырубки на 5,6 млн.грн, предстанут перед судом

В СБУ рассказали детали дела о госизмене, в связи с которым проводили обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Международные партнеры должны участвовать в процессе полной перезагрузки судебной системы Украины – Кулеба

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Новый санкционный механизм ЕС будет эффективным для наказания виновных в нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины, надеются в МИД

Представитель Денисовой по соблюдению прав жителей Донбасса подрался с сотрудником отеля в Святогорске

Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА