Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности

Верховная Рада может до конца 2020 года рассмотреть законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности, а также законопроект №4101-д с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета в первом чтении, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Хотелось бы, чтобы до конца года прошел первое чтение законопроект №4101-д, потому, что это ресурсный законопроект “под бюджет”. Также хотелось бы до конца года принять законопроект о Бюро экономической безопасности”, - сказал Гетманцев в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

Среди законопроектов, которые должны до конца года быть рассмотрены в Раде, нардеп также назвал законопроект с поправками в налоговый закон (№4065), однако финансовый комитет пока что не обсуждал его на своем заседании.

"Также мне хотелось бы, чтобы до конца года удалось рассмотреть законопроект №4184 - о так называемом налоге на Google", - добавил Даниил Гетманцев.