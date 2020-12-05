Гражданина Чехии приговорили к 3 годам тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне т.н. "ДНР"

Пражский Верховный суд заменил приговор для гражданина Чехии Павела Кафки, который в 2015-2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России, с условного на реальный, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

"В июле этого года краевой суд в г. Ческе-Будеёвице за "участие в организованной преступной группировке" приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции. И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор – окончательный", - написал Перебыйнис в соцсети Facebook в субботу.

В своих объяснениях в суде Кафка утверждал, что вступил в пророссийскую группу в Facebook и, увидев там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Однако обвинение доказало, что он принимал реальное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе незаконных военных формирований.

"Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, который воевал на Донбассе, - важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Е.Эшту), или заочные (как в случае с О.Грундом), или против иностранцев (гражданин Беларуси А.Фадеев). Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе", - отметил посол.

По его словам, важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают таких граждан к ответственности. "Убежден, что рано или поздно все они за свои преступления окажутся на скамье подсудимых", - подытожил Перебыйнис.