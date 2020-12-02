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19:08 02.12.2020

Микитась возместил 50 млн грн по делу о завладении имуществом Нацгвардии

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Микитась возместил 50 млн грн по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины бывший народный депутат Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду (НАБУ).

При этом в сообщении не указывается имя и фамилия подозреваемого, однако упоминается, что он также является бенефициарным собственником (контроллером) ООО "Укрбуд Девелопмент", что указывает на Максима Микитася, народного депутата Верховной Рады VIII созыва (2016-2019гг).

Ему, а также еще семерым лицам, инкриминируется участие в коррупционной схеме. В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

"По данным следствия, в 2000-х годах ГУ внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти 81,64 млн грн меньше стоимость квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - говорится в сообщении.

Начиная с мая 2020 подозреваемые в уголовном производстве знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

Кроме того, 1 декабря НАБУ и САП сообщили экс-нардепу о подозрении в совершении новых преступлений - в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины).

30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК) сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ). В то же время детективы согласовали с процессуальными руководителями подозрение бывшему руководителю правового департамента корпорации "Укрбуд", являющимся должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, в настоящее время. "Однако внезапное и абсолютно безосновательное решение генпрокурора об изменении группы прокуроров по делу сделало невозможным вручения указанного процессуального документа", - отметили в НАБУ.

Теги: #набу #возмещение #микитась
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