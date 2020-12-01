События

08:53 01.12.2020

Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

2 мин читать
Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин считает, что Дублину и Лондону удастся урегулировать ситуацию в сфере рыболовства до того, как Brexit вступит в силу окончательно.

"Пространство для соглашения существует, однако для его заключения потребуется политическая воля, есть варианты, и, я полагаю, что оно может быть заключено в конце этой недели", - сказал Мартин в интервью ирландкой газете Irish Times, опубликованном во вторник.

"Я сказал премьер-министру Великобритании (Борису Джонсону), что в море не работают разделительные линии по принципу "это наша рыба, а это ваша", - отметил он.

При этом Мартин не соглашается на какие-либо компенсации из фондов ЕС. "Нам нужна рыба, а не деньги, нужно сохранить наши квоты, возможности для наших рыбаков ловить рыбу, и это ключевой приоритет", - сказал он.

По словам Мартина, Лондону и Дублину необходим "общий практический подход для заключения соглашения".

Газета в свою очередь напоминает, что Великобритания и Ирландия располагают общими рыбными ресурсами, ведь многие виды рыб нерестятся в водах Ирландии, но затем уходят на север - в воды Великобритании, где их и промышляют.

"К сожалению, рыболовство стало для Великобритании краеугольной проблемой, связанной с суверенитетом и доступом в территориальные воды", - отметил Мартин.

Переговорщики от ЕС, частью которого является Ирландия, и Великобритании до сих пор далеки от заключения соглашения о доступе в британские территориальные воды в обмен на доступ Великобритании на другие рынки ЕС, однако ирландский премьер надеется, что проблему можно будет урегулировать на этой неделе.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС.

Теги: #позиция #великобритания #рыболовство #ирландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 29.11.2020
Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

09:41 29.11.2020
Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

09:37 29.11.2020
Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

15:53 28.11.2020
Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

22:51 27.11.2020
Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных

Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных

06:01 27.11.2020
Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

19:20 26.11.2020
AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

04:04 24.11.2020
Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

21:01 23.11.2020
Выход США из Договора по открытому небу осложнил международную безопасность - ООН

Выход США из Договора по открытому небу осложнил международную безопасность - ООН

09:57 23.11.2020
Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В двух районах Киева в воздухе выявили продукты горения - КГГА

ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК в связи с систематическими нарушениями законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Рекордные $35 млрд потребуются в 2021г на гуманитарную помощь в мире - ООН

В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 63,2 млн, жертв вируса - 1,46 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

Трамп понимает, что проиграл, но не готов признать поражение – СМИ

Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

Специальный советник Трампа по COVID-19 уходит в отставку - СМИ

Компания Moderna направила запрос на применение вакцины от коронавируса в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА