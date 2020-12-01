Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин считает, что Дублину и Лондону удастся урегулировать ситуацию в сфере рыболовства до того, как Brexit вступит в силу окончательно.

"Пространство для соглашения существует, однако для его заключения потребуется политическая воля, есть варианты, и, я полагаю, что оно может быть заключено в конце этой недели", - сказал Мартин в интервью ирландкой газете Irish Times, опубликованном во вторник.

"Я сказал премьер-министру Великобритании (Борису Джонсону), что в море не работают разделительные линии по принципу "это наша рыба, а это ваша", - отметил он.

При этом Мартин не соглашается на какие-либо компенсации из фондов ЕС. "Нам нужна рыба, а не деньги, нужно сохранить наши квоты, возможности для наших рыбаков ловить рыбу, и это ключевой приоритет", - сказал он.

По словам Мартина, Лондону и Дублину необходим "общий практический подход для заключения соглашения".

Газета в свою очередь напоминает, что Великобритания и Ирландия располагают общими рыбными ресурсами, ведь многие виды рыб нерестятся в водах Ирландии, но затем уходят на север - в воды Великобритании, где их и промышляют.

"К сожалению, рыболовство стало для Великобритании краеугольной проблемой, связанной с суверенитетом и доступом в территориальные воды", - отметил Мартин.

Переговорщики от ЕС, частью которого является Ирландия, и Великобритании до сих пор далеки от заключения соглашения о доступе в британские территориальные воды в обмен на доступ Великобритании на другие рынки ЕС, однако ирландский премьер надеется, что проблему можно будет урегулировать на этой неделе.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС.