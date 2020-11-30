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19:03 30.11.2020

Банковский законопроект - "маяк" программы МВФ получил альтернативу авторства замглавы комитета Дубинского

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Банковский законопроект - "маяк" программы МВФ получил альтернативу авторства замглавы комитета Дубинского

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский зарегистрировал законопроект (№4367-1), альтернативный ранее зарегистрированному "банковскому" законопроекту (№4367), принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно сообщению Дубинского на его сайте в понедельник, законопроект пресекает расширение полномочий Национального банка Украины (НБУ) и предлагает увольнять его главу в случае совершение им коррупционных преступлений.

Законопроект №4367-1 также сохраняет возможность наложения ареста на денежные средства, которые хранятся на корреспондентских счетах коммерческих банков, в то время как основной законопроект (№4367) запрещает такой арест счетов, что, по словам Дубинского, лишит украинских вкладчиков и кредиторов возможности исполнения решения судов, принятых в их пользу.

Помимо этого, законопроект предлагает расширить полномочия Совета НБУ по отношению к правлению, в том числе предоставить Совету право обратиться в Верховную Раду и к президенту в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения правлением решений Совета, которые являются обязательными.

Согласно сообщению, альтернативный законопроект устраняет требование основного документа (№4367) по введению нового вида санкций регулятора, в частности предоставления Нацбанку права требовать у акционеров банка в принудительном порядке продать свои акции. 

Отмечается, что законопроект №4367-1 согласуется с обязательствами Украины по Меморандуму, подписанному с МВФ, а также с Директивой Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 года. 

В то же время, документ регламентирует порядок управления капиталом Нацбанка, в том числе предоставляет Совету НБУ право утверждения политику управления капиталом Нацбанка. 

Как сообщалось, профильный комитет ВР во главе с Даниилом Гетманцевым 12 ноября зарегистрировал "банковский" законопроект (№4367), принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

Основная цель законопроекта – совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Документом предлагается предоставить центробанку право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рисковости деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Законопроект также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к их структурам собственности.

Как сообщалось, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

Так, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков.

 

Теги: #законопроект #нбу #мвф
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