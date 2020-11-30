Разумков обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала во время акции "Зажги свечу памяти"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к правоохранительным органам и профильным комитетам парламента разобраться с инцидентом, в результате которого на журналистку телеканала "NewsOne" нападение неизвестного во время прямого эфира в субботу.

"Я обратился и к правоохранительными органам разобраться в этой ситуации, параллельно я обратился к профильным комитетам по вопросам свободы слова (Нестор Иванович Шуфрич - к вам) и к профильному комитету - госоподину Монастырскому (Денис Монастырский - руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности) для того, чтобы мы, как парламент понимали, что у нас происходит и с порядок, и со свободой слова", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Ранее в СМИ появилось видео о том, как неизвестное лицо совершило нападение на корреспондента телеканала Newsone во время прямого эфира, где она рассказывала о том, как собравшиеся у Мемориала памяти жертвам Голодомора люди чтят память погибших во время голода. Журналистка назвала акцию "Зажги свечу памяти" "общенациональным флешмобом", после чего к ней подбежал неизвестный мужчина, чье лицо было закрыто медицинской маской. Он выбил у нее из рук микрофон и разбил лампадку.

28 ноября киевские правоохранители возбудили уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone в субботу вечером во время всеукраинской акции "Зажги свечу памяти". "Отдел дознания Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Киеве.