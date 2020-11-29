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22:24 29.11.2020

Военные ООС сорвали попытку диверсантов провести минирование украинских позиций в районе Луганского

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Военные ООС сорвали попытку диверсантов провести минирование украинских позиций в районе Луганского

В воскресенье, 29 ноября, украинские военнослужащие сорвали попытку диверсантов противника провести минирование украинских позиций в районе Луганского, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко Луганского, с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям. Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что при осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены "Женевской конвенцией". Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

Также военные подчеркнули, что подходы к украинским позициям противник корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2".

"Благодаря сосредоточеному огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаружен БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил", – добавили в штабе.

Украинские военные напомнили, что проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – сказано в сообщении.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #диверсанты
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