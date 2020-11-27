На Донбассе задержан военнослужащий, который избил и поджег своего сослуживца – Офис генпрокурора

Военная прокуратура Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержала военнослужащего, который нанес телесные повреждения своему сослуживцу, а после поджег его.

"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - сказано в сообщении.

Военнослужащий задержан факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено территориальному управлению ГБР, расположенному в Краматорске.