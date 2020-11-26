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14:47 26.11.2020

Верховный суд ожидает принятия законопроекта о судоустройстве

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Верховный суд ожидает принятия законопроекта о судоустройстве

Верховный суд (ВС) ожидает принятия законопроекта №3711 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который позволит сформировать Высшую квалификационную комиссию судей, сообщила глава ВС Валентина Данишевская.

"Крайне важным является принятие закона №3711, который позволит фактически наполнить кадрами Высшую квалификационную комиссию. Она должна осуществить и добор кадров, и завершить конкурс по Высшему суду по вопросам интеллектуальной собственности, и принять решение о переводе судей высших судов",- сказала она в ходе ежегодного судебного форума.

По словам Данишевской, в настоящее время дефицит кадров в судебной системе составляет 34%.

Помимо этого, глава ВС отметила, что в 2020 году на 7% сократилось поступление дел в суды.

"Ежегодно в суды поступает около 4 млн дел и материалов. Такова тенденция уже несколько лет. Однако за первое полугодие 2020 года суды получили на 7% меньше дел и материалов. В местные суды дел поступило на 17% меньше (более 1,3 млн). Мы связываем это с внедрением карантина и продлением процессуальных сроков для обращений. Что касается судов первой инстанции хозяйственной и административной юрисдикции – количество дел возросло на 12% и 38% соответственно. Рассмотрение дел судами также сократилось. Уменьшилось количество поступлений дел в апелляционные суды",- сказала она.

Кроме того, Данишевская рассказала результатах развития судебной системы, согласно Стратегии развития правосудия 2015-2020 гг.

"Относительно законодательных изменений и обеспечения независимости судебной власти можно сказать: стратегия выполнена. В ней предусматривалось также внедрение добора судей на конкурентной основе, предусматривался именно конкурсный добор судей - и эта стратегия также выполнена. Единственное, что нам нужно, – продолжать работу в этом направлении. Выполнены, думаю, и положения стратегии относительно повышения открытости и прозрачности судебной власти. Сложно найти страну, где уровень открытости лучше. Однако необходимо найти более оптимальный баланс между открытостью и независимостью судей", - сказала она.

В то же время, по словам председателя ВС, судебная система Украины слабо продвинулась в направлении диджитализации судов.

"Мы намерены внедрить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему (ЕСИТС). Некоторые элементы этой системы уже работают, например, электронные обращения", - отметила она.

Данишевская добавила, что среди проблем развития судебной системы – недостаточное финансирование.

Теги: #верховный_суд #данишевская
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