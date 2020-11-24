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18:54 24.11.2020

Пенсионеры из ОРДЛО смогут получить пенсии, если российская сторона возобновит работу КПВВ – украинская делегация в ТКГ

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Пенсионеры из ОРДЛО смогут получить пенсии, если российская сторона возобновит работу КПВВ – украинская делегация в ТКГ

Представители "Сбербанка" заявили о готовности продлить срок действия электронных карт жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), у которых он закончился, еще на три месяца.

Как сообщается на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) в Facebook, соответствующая договоренность была достигнута на заседании экономической подгруппы в среду. "Таким образом, пенсионеры ОРДЛО смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ", - говорится в сообщении.

Подгруппа по безопасности, в свою очередь, подтвердила действенность координационного механизма, который применяется в случае нарушения режима прекращения огня.

"Делегация напомнила российской стороне, что 13 ноября политические советники глав государств Нормандского формата согласовали необходимость обработки рабочих документов по модальностях разведения сил и средств, а также противоминной деятельности. Такова была позиция российского представителя Дмитрия Козака, но, видимо, его помощники забыли довести ее непосредственно до исполнителей. После этого напоминания процесс обсуждения оживился", - рассказали в украинской делегации.

Также в среду состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп ТКГ.

Источник: https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/136697214907364

Теги: #кпвв #ордло #пенсия
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