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23:35 21.11.2020

ЦИК обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом выводов суда

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ЦИК обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом выводов суда

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 21 ноября обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда, а также передать в ТВК избирательную документацию.

"Комиссия обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда", – сказано в сообщении ЦИК, обнародованном в субботу вечером.

В частности, отмечается, что в ЦИК поступила жалоба кандидата в депутаты Полтавского горсовета Семика, в которой он просит, в частности, "признать противоправной бездеятельность Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района Полтавской области по невыполнению постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 г., не устранение нарушений избирательного законодательства, установленных судом, установление результатов выборов в Полтавском городском совете с учетом выводов суда "и обязать эту комиссию устранить указанные нарушения и установить указанные результаты выборов".

"Рассмотрев жалобу, а также другие документы и материалы, поступившие в ЦИК, Комиссия удовлетворила ее частично, признав противоправной бездеятельность Полтавской городской ТИК, которая заключается в необеспечении установления точных и достоверных результатов выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом голосов избирателей на избирательном участке № 531236 и невыполнении ею постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 года", – сказано в сообщении.

Кроме того, ЦИК обязала указанную ТИК безотлагательно принять меры, направленные на выполнение указанного постановления суда и установления результатов выборов депутатов Полтавского горсовета с учетом выводов суда.

Также ЦИК обязала Полтавский городской ТИК передать Шевченковской районной в городе Полтава ТВК избирательную документацию по выборам депутатов Полтавского горсовета УИК указанной избирательного участка с особенностями, определенными в этом постановлении. После этого указанная районная ТИК безотлагательно обязана установить итоги голосования с учетом голосов избирателей на указанном избирательном участке, а Полтавский городской ТИК - результаты выборов депутатов Полтавского горсовета.

Теги: #выборы #горсовет #суд #цик #полтава
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