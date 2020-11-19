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20:41 19.11.2020

За прогулы уволены 49 работников "Беларуськалия", принявших участие в стачках

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За прогулы уволены 49 работников "Беларуськалия", принявших участие в стачках

ОАО "Беларуськалий" уволило 49 работников, принявших участие в забастовке, и заявляет о принятии в будущем аналогичных мер к отказывающимся от исполнения своих трудовых обязанностей в пользу решения присоединиться к идущей вразрез с законодательством страны "стачке".

"В последнее время в отдельных интернет-источниках появляется информация об отказе некоторых работников ОАО "Беларуськалий" от исполнения своих трудовых обязанностей по причине присоединения к "стачке", которая не всегда соответствует действительности", - говорится в сообщении предприятия в его официальном телеграм-канале.

Там подчеркивается, что "указываемые в шаблонных заявлениях вступающих в "стачку" акты национального и международного права не содержат даже определения понятия "стачка" и не предусматривают порядок ее объявления и проведения". "Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено в Конституции и Трудовом кодексе. Но лицами, агитирующими за вступление в "стачку", порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на решение суда Минской области, которым забастовка в ОАО "Беларуськалий" была признана незаконной", - поясняется в сообщении.

Таким образом, подчеркнули в ОАО, "отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул".

"В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников, в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством", - заявили на "Беларуськалии".

Там также призвали работников предприятия "не поддаваться на провокации лиц, игнорирующих соблюдение законодательства".

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

После объявления результатов выборов работники ряда предприятий, в том числе "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. В частности, 17 августа СМИ информировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Руководство "Беларуськалия" спустя несколько дней сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной. Однако уже 13 сентября стачком объявил о бессрочной стачке (по политическим мотивам). Свое решение стачком основывает на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса республики.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

Теги: #увольнения #беларуськалий #протесты
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