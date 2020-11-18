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05:03 18.11.2020

На платформах станций метро в Киеве установят 19 дефибрилляторов

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На платформах станций метро в Киеве установят 19 дефибрилляторов

В столичном метрополитене будут установлены 19 дефибрилляторов согласно реализации программы общественного бюджета от команды "Реаниметро", сообщили в Коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

Как сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Фейсбук во вторник вечером, после проведения установленной тендерной процедуры по системе Prozorro столичная подземка ожидает поставку дефибрилляторов от победителя торгов.

"Участие в закупке взяли три компании. Победителем по самой низкой ценовой предложением стало ООО "ДЕФГРУП", – уточнили в пресс-службе.

"Сейчас подписан договор. После поставки и предоставления необходимой документации по сертификации, специалисты метрополитена проведут монтаж оборудования в определенных местах", – сказано в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".

"Оборудование по первой программе (52 единицы) закуплено и передано Киевским городским центром общественного здоровья уже установлено в кассах станций метро. Дефибрилляторы (19 единиц), которые ожидаются по второй программе, должны быть размещены на платформах станций. Места монтажа согласованы с авторами проекта общественного бюджета", – уточнили в предприятии.

 

Источник: https://www.facebook.com/kyivmetro/

Теги: #метрополитен #дефибриллятор
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