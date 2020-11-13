События

14:33 13.11.2020

Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

1 мин читать
Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу The Jerusalem Post.

"Это великий день для государства Израиль, великий день на пути к победе над коронавирусом. В настоящий момент мы подписываем соглашение с Pfizer. Планируется, что поставки начнутся в январе и они будут наращиваться. Это будет зависеть от одобрения американских и израильских регуляторов в сфере здравоохранения", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

"Наша национальная задача - чтобы вакцина была доступна для каждого жителя Израиля", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что Израиль ведет переговоры и с другими компаниями, разрабатывающими вакцину.

Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, ее создатели заявляют, что эффективность действия вакцины составляет 90%.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #pfizer #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 13.11.2020
Киев будет выполнять решение правительства о так называемом "карантине "выходного дня – КГГА

Киев будет выполнять решение правительства о так называемом "карантине "выходного дня – КГГА

14:09 13.11.2020
Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

14:04 13.11.2020
Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

13:43 13.11.2020
Разумков сообщил, что работает дистанционно

Разумков сообщил, что работает дистанционно

13:33 13.11.2020
Мир фиксирует новые пики по COVID-19: за сутки более 11,6 тыс. умерших, почти 666 тыс. инфицированных

Мир фиксирует новые пики по COVID-19: за сутки более 11,6 тыс. умерших, почти 666 тыс. инфицированных

13:11 13.11.2020
Минздрав Украины одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

Минздрав Украины одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

12:43 13.11.2020
Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в мире, что стало антирекордом

Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в мире, что стало антирекордом

12:21 13.11.2020
Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

12:21 13.11.2020
В Краматорске не будут вводить карантин "выходного дня" – мэр

В Краматорске не будут вводить карантин "выходного дня" – мэр

11:47 13.11.2020
Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Немчинов

Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Немчинов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

В Киеве установлен коронавирусный антирекорд: 1083 заболевших за сутки – Кличко

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 11 787 заболевших COVID-19

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

35-летняя женщина скончалась после операции в столичной клинике, открыто дело - полиция

Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года – Данилов

Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – Минобороны Украины

Решение о бифуркации дела между Украиной и РФ о задержанных судах и моряках повлияет только на временные рамки его рассмотрения - Енин

Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

В Харькове мужчина угрожал гранатой пришедшим с обыском полицейским, но в результате сдался

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался

СБУ блокировала деятельность члена русофильского движения, который в соцсетях пропагандировал коммунистическую и нацистскую идеологию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА