Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров государств "Нормандского формата".

"Рад, что Эмманюэль Макрон соглашается, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть 2 КПВВ на линии разграничения (на Донбассе – ИФ)", - написал он в своем Twitter по итогам разговора с французским коллегой.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Макрон поддержал Зеленского в том, чтобы переговоры лидеров стран "Нормандского формата" состоялись как можно быстрее.

"Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", - говорится в сообщении,

Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита декабря 2019 года, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.