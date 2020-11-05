Число голодающих в мире из-за COVID-19 может вырасти более чем на 130 млн человек - ФАО

Число голодающих в мире из-за распространения коронавируса может увеличиться более чем на 130 млн человек, прогнозируют в ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

"COVID-19 грозит добавить к числу голодающих только до конца нынешнего года - в зависимости от того, по какому сценарию пойдет развитие эпидемии - от 87 млн до 132 млн человек", - сообщил глава московского офиса организации Олег Кобяков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, пандемия ударила по доходам, немедленно сказалась на состоянии питания людей, прежде всего малообеспеченных слоев населения всех стран, а особенно - жителей "горячих точек", стран, охваченных затяжными кризисами и пострадавших от природных катастроф.

"Голод распределен по миру неравномерно, ФАО ведет перечень стран с острой продовольственной ситуацией. В нынешнем году в нем было 53 страны, в 32 из них положение оценивалось как кризисное. В основном это страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки, - сказал он. - Иногда в этот перечень попадали и наши близкие соседи, Киргизия и Таджикистан, например, экономически "завязанные" на трудовую миграцию, которая сейчас резко ограничена в связи с пандемией, и страдавшие от внутренних конфликтов".

Как сообщил Кобяков, в июне вышел ежегодный доклад ФАО о положении дел в мире в области продовольственной безопасности и питания. "В нем говорится, что сегодня на планете голодают 690 млн человек. К этому числу можно добавить порядка 1,2-1,3 млрд человек, страдающих различными формами неполноценного питания. А если говорить о здоровом питании, то его не могут позволить себе почти 3 млрд человек", - заявил он.

Более того, отметил Кобяков, масштабы голода начинают ползти вверх. "Последние пять лет ежегодно число голодающих растет на 10 млн человек. Парадоксально, но сейчас в мире производится достаточно продовольствия, чтобы сполна обеспечить им всех жителей планеты. Главные сдерживающие факторы в борьбе с голодом - несовершенство продовольственных систем, огромные потери и порча произведенной продукции, односторонние ограничения в международной торговле продовольствием, наконец, кризисные явления вне агропродовольственной сферы", - сказал он.

По его словам, ФАО в настоящее время обобщает и анализирует опыт стран по поддержке производителей и потребителей в период пандемии.

Как сообщил Кобяков, для устранения голода ФАО тесно работает со Всемирной продовольственной программой ООН, с Детским фондом ООН, Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком.