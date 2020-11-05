Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

Рост новых случаев коронавируса в Германии за минувшие сутки составил 19 тыс. 990, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

Это новый антирекорд с момента начала пандемии в Германии, самый высокий рост за сутки до сих пор был зафиксирован в минувшую субботу, он составил 19 тыс. 059 случаев. Число скончавшихся от заболевания выросло на 118 человек и составило 10 тыс. 930.

Нынешние цифры отличаются от весенних еще и потому, что сейчас проводится существенно больше тестов, чем несколько месяцев назад, отмечают медики. Соответственно выявляется больше случаев инфицирования.

Еще в конце сентября канцлер Ангела Меркель предположила, что к рождеству число новых случаев инфицирования может составить 19 тыс. 200. Этот условный показатель был "побит" уже в конце октября.