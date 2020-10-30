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13:29 30.10.2020

Глава КС заявил, что не придет на допрос в ГБР

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Глава КС заявил, что не придет на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

"Я попрошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.

"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает - с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и скидывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают, на официальном веб-сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", - рассказал он.

Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

"Меня допрашивал отдел Горбатюка. Вы понимаете, что это отдел, который не подчинялся даже генеральному прокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, по провокации определенных лиц. Не было вручено подозрение", - заявил он.

"Поэтому действует процессуальный закон - есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста - допросы, защита и так далее", - резюмировал Тупицкий.

Как сообщалось, ГБР вызвало Тупицкого на допрос на 2 ноября.

"Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020 г.", - сообщило Бюро.

Теги: #гбр #тупицкий #кс
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