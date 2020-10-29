Гостуризма и Минкультуры готовятся начать категоризацию отелей

Государственное агентство развития туризма и Министерство культуры и информационной политики готовятся начать присваивать "звезды" отелям.

«На сегодня в Украине действуют более 5 тыс. отелей, из них менее 300 имеют соответствующую категорию. После принятия изменений в 803 постановления юридически разблокирована возможность создания Комиссии по категоризации и Апелляционной комиссии», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что на данный момент Гостуризма дорабатывает проекты положений указанных комиссий и внесет их в Минкультуры для дальнейшего утверждение и государственной регистрации.

Положение о Комиссии предусматривать, в частности, механизм проверки сведений, указанных в документах для получения соответствующей категории.

На данный момент рассмотрения ожидают 34 заявки на категорию.