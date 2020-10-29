События

03:46 29.10.2020

Президент Алжира пройдет медобследование в ФРГ из-за подозрений на COVID-19

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Германию для проведения тщательного медицинского обследования после ухудшения самочувствия, пишут в среду местные СМИ со ссылкой на заявление администрации президента.

"Президента республики Абдельмаджида Теббуна вечером 28 октября доставили в Германию для проведения тщательного медицинского осмотра по рекомендации медицинского персонала", - гласит заявление.

Накануне президент был госпитализирован в госпиталь в Айн-Надже в пригороде алжирской столицы.

75-летний лидер Алжира в субботу сообщил, что принял решение уйти на самоизоляцию, поскольку у нескольких его старших советников был диагностирован коронавирус.

Теббун, однако, поспешил заметить, что "здоров и продолжает работать".

Теги: #президент #медобследование #алжир #германия
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