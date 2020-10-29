События

00:43 29.10.2020

Лидеры стран ЕС обсудят по видеосвязи борьбу с COVID-19

4 мин читать
Лидеры стран ЕС обсудят по видеосвязи борьбу с COVID-19

Председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет в четверг виртуальный саммит ЕС с целью сплотить глав государств и правительств вокруг идеи "союза тестов и вакцин".

"Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах", - написал Мишель в открытом письме в преддверии видеоконференции европейских лидеров по противодействию коронавирусу.

Он отметил, что в странах ЕС "за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую, и теперь мы должны избежать трагедии".

Глава Евросовета подчеркнул, что государствам ЕС в ближайшее время необходимо договориться о совместимости мобильных приложений по отслеживанию контактов, которые также гарантировали бы конфиденциальность, и достичь консенсуса по общим правилам тестирования, самоизоляции и карантина.

"Вторая основа стратегии, которую необходимо реализовать, - это вакцины, - отметил он. - Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только ради самой себя, но и на благо всего остального мира".

Накануне видеосовещания советники-шерпы, занимающиеся от имени глав государств и правительств подготовкой этого саммита, получили письмо кабинета главы Евросовета с его пожеланиями по проведению консультаций на высшем уровне.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, который довел этот документ до сведения журналистов, Мишель "хотел бы, чтобы лидеры поделились своим опытом и обменялись передовыми практиками".

В ходе обмена мнениями, пояснил он, особое внимание будет уделено тестированию и мониторингу, а также вакцинам.

В частности, председатель Евросовета хотел бы, чтобы лидеры высказались, как коллективно продвигаться в сфере экспресс-тестирования; обсудили, как работать над взаимным признанием тестов, в частности, что касается результатов экспресс-тестов и поездок людей внутри Евросоюза.

Мишель также ожидает разговора о дальнейшем развитии общего для ЕС подхода к вакцинам. "Это включает в себя потенциальную работу над критериями распределения (вакцин) среди государств-членов, общим списком приоритетных групп для вакцинации и предотвращением логистически узких мест", - говорилось в письме, направленном шерпам.

Накануне совещания председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен озвучила на пресс-конференции в Брюсселе новые инициативы, выдвигаемые ЕК, которые она предложит в четверг вниманию глав государств и правительств стран ЕС.

Планируемые дополнительные шаги, в частности, включают дальнейшее улучшение координации в области обмена информацией, тестирования населения, медицинского оборудования, перемещения людей и стратегии вакцинации.

Еврокомиссия предполагает призвать к более тесному взаимодействию в сфере обмена данными на основе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также планируется создание европейской платформы национальных научных советников по COVID-19.

"Мы будем рекомендовать стратегию эффективных и скоординированных тестов и предложим увеличение мощностей для их проведения. (...) Что касается нас, мы мобилизуем теперь 100 млн евро в рамках инструмента чрезвычайной помощи для закупки экспресс-тестов, которые затем распределим среди государств-членов", - сообщила председатель ЕК.

Фон дер Ляйен также указала на важность подготовки к кампании вакцинации от коронавируса.

"В соответствии с нашей стратегией вакцинации от 15 октября мы обращаемся с призывом к государствам-членам, чтобы они уже приготовили планы национальных вакцинаций и чтобы эти планы затем были изучены на уровне Европейского союза. Мы должны быть готовы к поступлению первых вакцин. Предстоит многое сделать, принять во внимание огромное количество вопросов, чтобы можно было корректно осуществить распределение вакцин", - сказала глава Еврокомиссии.

Она, в частности, отметила значение определения групп для приоритетной вакцинации. "И есть аспект, по которому я хочу высказаться абсолютно ясно: не будет компромиссов в том, что касается надежности вакцин", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК заявила, что для всех должен быть обеспечен всеобщий справедливый доступ к вакцинам.

По ее словам, Евросоюз находится в центре второй волны пандемии COVID-19. "Ситуация сложная, очень сложная. Но мы всё еще в состоянии сдержать распространение вируса, если все будем подходить к этому ответственно. (...) Мы должны непременно сдержать этот вирус до того, как мы будем располагать вакцинами и лучшими средствами для защиты здоровья всех", - сказала председатель Европейской комиссии.

Теги: #ес #саммит #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:59 28.10.2020
Еврокомиссия устанавливает рамки адекватной минимальной зарплаты в странах ЕС

Еврокомиссия устанавливает рамки адекватной минимальной зарплаты в странах ЕС

21:05 28.10.2020
Венесуэла готова работать с любой страной мира в сфере противодействия COVID-19 - Мадуро

Венесуэла готова работать с любой страной мира в сфере противодействия COVID-19 - Мадуро

19:32 28.10.2020
В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом

В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом

19:30 28.10.2020
Более 24,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Великобритании, 310 человек скончались

Более 24,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Великобритании, 310 человек скончались

19:04 28.10.2020
Более жесткие ограничения по COVID-19 в Германии продлятся до конца ноября - Меркель

Более жесткие ограничения по COVID-19 в Германии продлятся до конца ноября - Меркель

18:08 28.10.2020
Правительство выделило из Фонда COVID-19 1,3 млрд грн на помощь по безработице

Правительство выделило из Фонда COVID-19 1,3 млрд грн на помощь по безработице

17:59 28.10.2020
В ЕС прогнозируют, что вакцинация от COVID-19 может начаться уже в апреле 2021года, а вторую волну можно остановить, соблюдая уже известные меры

В ЕС прогнозируют, что вакцинация от COVID-19 может начаться уже в апреле 2021года, а вторую волну можно остановить, соблюдая уже известные меры

16:39 28.10.2020
Кличко о самочувствии: Держусь бодро, пью витамины, температура в норме

Кличко о самочувствии: Держусь бодро, пью витамины, температура в норме

16:31 28.10.2020
Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

15:56 28.10.2020
Массовое тестирование на COVID-19 не эффективно – мнение

Массовое тестирование на COVID-19 не эффективно – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании

Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

Кравчук предложил за неделю разработать план действий по разблокированию работы ТКГ с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС вводит "единое окно" таможни, чтобы модернизировать таможенный контроль

ТКГ поручила политической подгруппе срочно подготовить план действий для активизации работы по урегулированию конфликта на Донбассе – Грау

Частичный локдаун вводится во Франции

Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Москве придется разблокировать подгруппы ТКГ для обсуждения плана действий по активизации работы ТКГ – Гармаш

"Розкажи мені": онлайн-платформа психологической поддержки провела 9 тысяч часов консультаций с пациентами

Министр финансов ожидает результатов от нового главы таможни в кратчайшие сроки

Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании

Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА