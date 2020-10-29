Лидеры стран ЕС обсудят по видеосвязи борьбу с COVID-19

Председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет в четверг виртуальный саммит ЕС с целью сплотить глав государств и правительств вокруг идеи "союза тестов и вакцин".

"Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах", - написал Мишель в открытом письме в преддверии видеоконференции европейских лидеров по противодействию коронавирусу.

Он отметил, что в странах ЕС "за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую, и теперь мы должны избежать трагедии".

Глава Евросовета подчеркнул, что государствам ЕС в ближайшее время необходимо договориться о совместимости мобильных приложений по отслеживанию контактов, которые также гарантировали бы конфиденциальность, и достичь консенсуса по общим правилам тестирования, самоизоляции и карантина.

"Вторая основа стратегии, которую необходимо реализовать, - это вакцины, - отметил он. - Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только ради самой себя, но и на благо всего остального мира".

Накануне видеосовещания советники-шерпы, занимающиеся от имени глав государств и правительств подготовкой этого саммита, получили письмо кабинета главы Евросовета с его пожеланиями по проведению консультаций на высшем уровне.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, который довел этот документ до сведения журналистов, Мишель "хотел бы, чтобы лидеры поделились своим опытом и обменялись передовыми практиками".

В ходе обмена мнениями, пояснил он, особое внимание будет уделено тестированию и мониторингу, а также вакцинам.

В частности, председатель Евросовета хотел бы, чтобы лидеры высказались, как коллективно продвигаться в сфере экспресс-тестирования; обсудили, как работать над взаимным признанием тестов, в частности, что касается результатов экспресс-тестов и поездок людей внутри Евросоюза.

Мишель также ожидает разговора о дальнейшем развитии общего для ЕС подхода к вакцинам. "Это включает в себя потенциальную работу над критериями распределения (вакцин) среди государств-членов, общим списком приоритетных групп для вакцинации и предотвращением логистически узких мест", - говорилось в письме, направленном шерпам.

Накануне совещания председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен озвучила на пресс-конференции в Брюсселе новые инициативы, выдвигаемые ЕК, которые она предложит в четверг вниманию глав государств и правительств стран ЕС.

Планируемые дополнительные шаги, в частности, включают дальнейшее улучшение координации в области обмена информацией, тестирования населения, медицинского оборудования, перемещения людей и стратегии вакцинации.

Еврокомиссия предполагает призвать к более тесному взаимодействию в сфере обмена данными на основе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также планируется создание европейской платформы национальных научных советников по COVID-19.

"Мы будем рекомендовать стратегию эффективных и скоординированных тестов и предложим увеличение мощностей для их проведения. (...) Что касается нас, мы мобилизуем теперь 100 млн евро в рамках инструмента чрезвычайной помощи для закупки экспресс-тестов, которые затем распределим среди государств-членов", - сообщила председатель ЕК.

Фон дер Ляйен также указала на важность подготовки к кампании вакцинации от коронавируса.

"В соответствии с нашей стратегией вакцинации от 15 октября мы обращаемся с призывом к государствам-членам, чтобы они уже приготовили планы национальных вакцинаций и чтобы эти планы затем были изучены на уровне Европейского союза. Мы должны быть готовы к поступлению первых вакцин. Предстоит многое сделать, принять во внимание огромное количество вопросов, чтобы можно было корректно осуществить распределение вакцин", - сказала глава Еврокомиссии.

Она, в частности, отметила значение определения групп для приоритетной вакцинации. "И есть аспект, по которому я хочу высказаться абсолютно ясно: не будет компромиссов в том, что касается надежности вакцин", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК заявила, что для всех должен быть обеспечен всеобщий справедливый доступ к вакцинам.

По ее словам, Евросоюз находится в центре второй волны пандемии COVID-19. "Ситуация сложная, очень сложная. Но мы всё еще в состоянии сдержать распространение вируса, если все будем подходить к этому ответственно. (...) Мы должны непременно сдержать этот вирус до того, как мы будем располагать вакцинами и лучшими средствами для защиты здоровья всех", - сказала председатель Европейской комиссии.