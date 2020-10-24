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13:11 24.10.2020

Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ - Порошенко

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Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ - Порошенко

Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II во время синодальной совместной литургии упомянул в Диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Благая весть! Церкви-сестры продолжают признание Православной церкви Украины. Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ІІІ Вселенским собором, помянул имя митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения", - написал Порошенко на странице в Фейсбуке в субботу.

Он подчеркнул, что признание ПЦУ продолжается, что также свидетельствует о росте ее авторитета.

"Спасибо Кипрской церкви за поддержку, молимся и работаем для укрепления и развития Православной церкви Украины", - написал Порошенко.

В свою очередь в пресс-службе ПЦУ на странице в Фейсбуке подчеркнули, что Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата.

Теги: #порошенко #церковь #пцу
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