ООН приветствует усилия правительства Украины по установлению беспрецедентного режима прекращения огня во время пандемии, заявила координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

"Когда пандемия разразилась, генеральный секретарь ООН призвал к глобальному прекращению огня, и мы приветствуем усилия правительства по установлению беспрецедентного режима прекращения огня, который спасает жизни граждан, живущих в непосредственной близости к линии столкновения. И это должно продолжаться", - сказала она на торжественной церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-ой годовщины основания ООН в Киеве в пятницу.

По словам Лубрани, хотя в 2020 году наблюдается самое низкое годовое количество жертв среди гражданского населения, их количество все еще на большом уровне.

"Даже одна потерянная жизнь - это уже слишком много, и нерешенный вооруженныЙ конфликт все еще тяжело отражается на гражданском населении. ООН настаивает на усилении сотрудничества с единственной целью - устранения страданий среди гражданского населения путем удовлетворения его гуманитарных потребностей", - подчеркнула она.

Координатор системы ООН в Украине назвала три приоритета сотрудничества ООН и Украины до 2030 года.

"Во-первых, это наши усилия способствовать обеспечению устойчивой мирной среды в Украине... Во-вторых, я не могу не вспомнить сегодня, насколько важно обеспечить продолжение структурных реформ и важность стратегических коммуникаций, чтобы эффективно демонстрировать позитивное влияние реформ на жизнь граждан Украины", - отметила она.

Третьей целью Лубрани назвала совместное продвижение прав человека и основных свобод, в частности достижение гендерного равенства.