События

15:36 23.10.2020

ООН приветствует усилия правительства Украины по установлению беспрецедентного режима прекращения огня во время пандемии

2 мин читать
ООН приветствует усилия правительства Украины по установлению беспрецедентного режима прекращения огня во время пандемии

ООН приветствует усилия правительства Украины по установлению беспрецедентного режима прекращения огня во время пандемии, заявила координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

"Когда пандемия разразилась, генеральный секретарь ООН призвал к глобальному прекращению огня, и мы приветствуем усилия правительства по установлению беспрецедентного режима прекращения огня, который спасает жизни граждан, живущих в непосредственной близости к линии столкновения. И это должно продолжаться", - сказала она на торжественной церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-ой годовщины основания ООН в Киеве в пятницу.

По словам Лубрани, хотя в 2020 году наблюдается самое низкое годовое количество жертв среди гражданского населения, их количество все еще на большом уровне.

"Даже одна потерянная жизнь - это уже слишком много, и нерешенный вооруженныЙ конфликт все еще тяжело отражается на гражданском населении. ООН настаивает на усилении сотрудничества с единственной целью - устранения страданий среди гражданского населения путем удовлетворения его гуманитарных потребностей", - подчеркнула она.

Координатор системы ООН в Украине назвала три приоритета сотрудничества ООН и Украины до 2030 года.

"Во-первых, это наши усилия способствовать обеспечению устойчивой мирной среды в Украине... Во-вторых, я не могу не вспомнить сегодня, насколько важно обеспечить продолжение структурных реформ и важность стратегических коммуникаций, чтобы эффективно демонстрировать позитивное влияние реформ на жизнь граждан Украины", - отметила она.

Третьей целью Лубрани назвала совместное продвижение прав человека и основных свобод, в частности достижение гендерного равенства.

Теги: #оос #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 23.10.2020
Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира - Кулеба

Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира - Кулеба

07:27 23.10.2020
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:51 22.10.2020
Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

08:24 22.10.2020
Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

18:27 21.10.2020
Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

07:38 21.10.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раза нарушили режим прекращения огня, один боец ранен

Российские наемники на Донбассе шесть раза нарушили режим прекращения огня, один боец ранен

19:06 20.10.2020
"Укрэнерго " присоединилась к Глобальному договору ООН в Украине

"Укрэнерго " присоединилась к Глобальному договору ООН в Украине

18:15 20.10.2020
Российские наемники нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

Российские наемники нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

07:24 20.10.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:51 19.10.2020
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

Степанов: все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от Радикальной партии

Полиция Запорожья установила личность "минера" самолета сообщением "Запорожье-Анталия"

ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

В Украине должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финмониторинга адвокатской деятельности - Изовитова

Тест на COVID-19 нужно сдавать на 7-8 день после контакта с больным – мнение

Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

За два месяца партии потратили на рекламу в Facebook более 70 млн грн – "ОПОРА"

Мужчина "заминировал" самолет сообщением Запорожье-Анталия, правоохранители эвакуировали 180 пассажиров

Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день выборов и во время подсчета голосов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА