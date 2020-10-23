ООН приветствует усилия правительства Украины по установлению беспрецедентного режима прекращения огня во время пандемии
ООН приветствует усилия правительства Украины по установлению беспрецедентного режима прекращения огня во время пандемии, заявила координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.
"Когда пандемия разразилась, генеральный секретарь ООН призвал к глобальному прекращению огня, и мы приветствуем усилия правительства по установлению беспрецедентного режима прекращения огня, который спасает жизни граждан, живущих в непосредственной близости к линии столкновения. И это должно продолжаться", - сказала она на торжественной церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-ой годовщины основания ООН в Киеве в пятницу.
По словам Лубрани, хотя в 2020 году наблюдается самое низкое годовое количество жертв среди гражданского населения, их количество все еще на большом уровне.
"Даже одна потерянная жизнь - это уже слишком много, и нерешенный вооруженныЙ конфликт все еще тяжело отражается на гражданском населении. ООН настаивает на усилении сотрудничества с единственной целью - устранения страданий среди гражданского населения путем удовлетворения его гуманитарных потребностей", - подчеркнула она.
Координатор системы ООН в Украине назвала три приоритета сотрудничества ООН и Украины до 2030 года.
"Во-первых, это наши усилия способствовать обеспечению устойчивой мирной среды в Украине... Во-вторых, я не могу не вспомнить сегодня, насколько важно обеспечить продолжение структурных реформ и важность стратегических коммуникаций, чтобы эффективно демонстрировать позитивное влияние реформ на жизнь граждан Украины", - отметила она.
Третьей целью Лубрани назвала совместное продвижение прав человека и основных свобод, в частности достижение гендерного равенства.