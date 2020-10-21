События

15:38 21.10.2020

Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $42,46 за баррель

2 мин читать
Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $42,46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются на ожиданиях публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 КСК в среду составляет $42,46 за баррель, что на $0,7 (1,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,99 за баррель, что на $0,71 (1,7%) ниже уровня предыдущей сессии.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как сообщает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

"Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Тем временем число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 40,7 млн человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1,12 млн.

На фоне скачка заболеваемости коронавирусом некоторые страны продолжают вводить новые карантинные меры. По сообщениям СМИ, власти Испании рассматривают возможность введения общенационального комендантского часа.

Теги: #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:55 20.10.2020
Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель

Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель

18:17 16.10.2020
Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

08:55 16.10.2020
Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

14:05 15.10.2020
Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,42 за баррель

Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,42 за баррель

17:59 09.10.2020
Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом

Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом

10:06 09.10.2020
Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

18:37 07.10.2020
Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

08:57 05.10.2020
Нефть дорожает после падения на прошлой неделе, Brent - $40,08 за баррель

Нефть дорожает после падения на прошлой неделе, Brent - $40,08 за баррель

15:02 02.10.2020
Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

17:45 01.10.2020
Нефтяные цены падают на 4-4,6%, Brent - $40,61 за баррель

Нефтяные цены падают на 4-4,6%, Brent - $40,61 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

ПОСЛЕДНЕЕ

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

После каникул 1-4 классы будут обучаться в очном формате, а 5-11 классы в смешанном или дистанционном – Шкарлет

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

НКЦК при СНБО Украины и CRDF Global Ukraine проводят масштабные учения по кибербезопасности перед местными выборами

Судебные иски, связанные с выборами, будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

Состояние здоровья украинских политзаключенных Гафарова и Омерова ухудшается, но в местах несвободы игнорируют обращения о предоставлении медпомощи - Денисова

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА