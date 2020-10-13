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20:22 13.10.2020

Замглавы МВД Геращенко допускает, что суд присяжных может не признать доказательства следствия по "делу Шеремета"

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Замглавы МВД Геращенко допускает, что суд присяжных может не признать доказательства следствия по "делу Шеремета"

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркивает, что только суд присяжных, который слушает по сути дело по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета, может признать их не виновными в инкриминируемом им преступлении.

Во вторник вечером в интервью "Громадскому", отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь могут быть невиновными, замглавы МВД сказал: "Я допускаю. У них есть единственная возможность - это если суд под давлением, которое они разгоняют, признает какие-то доказательства такими, которые нельзя использовать. Это их надежда".

При этом Геращенко заметил: "Мое личное мнение, я считаю, что у следствия были все права предъявлять им подозрение".

"Есть брутальное террористическое убийство... Ещё раз хочу сказать: мы не вешали (вину - ИФ) на первого встречного-поперечного", - подчеркнул замглавы МВД.

Он отметил, что "те, кто это организовывал, умышленно подбирали именно таких исполнителей, на которых сложно подумать". По словам замминистра, следствие не могло не предъявлять подозрение при наличии ряда доказательств.

Геращенко напомнил, что подозрение подписывал прокурор. "Господин Рябошапка (на то время генпрокурор Руслан Рябошапка - ИФ) знал об этом подозрении. И если он был с чем-то не согласен, то он мог, как генеральный прокурор, сказать: я отменяю это подозрение", - добавил он.

"Моя личная версия, что замисел тех, кто это сделал - это взбудоражить гражданское и общественное мнение, повернуть против действующей власти, чтобы свергнуть власть во время войны с государством-агрессором. По аналогу дела Гонгадзе", - сказал замглавы МВД.

"Точку в этом деле поставит суд", - подытожил Геращенко.

Теги: #шеремет #суд #мвф
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