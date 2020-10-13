КПВВ "Станица Луганская" закрывают с 15 по 31 октября

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 по 31 октября будет закрыт в связи с карантином.

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - сообщает общественная организация "Донбасс SOS" со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что возможно также продление карантинных мер, а необходимость срочно проезда - по причине смерти близких, срочной операции и т.д. - будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Государственной пограничной службой Украины.

После пресс-центр штаба ООС подтвердили, что пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привела к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - сказано в сообщении на странице в "Фейсбук".

Так, во избежание распространения COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего ОС, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

"Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте", - добавили в штабе ООС.