События

19:14 29.11.2021

Станица Луганская частично осталась без света из-за обстрела российскими наемниками

1 мин читать
Станица Луганская частично осталась без света из-за обстрела российскими наемниками

Населенные Станица Луганская и с.Малиново пункты частично остались без света из-за обстрела со стороны российских наемников, сообщила пресс-служба "Луганского энергетического объединения".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и с.Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут возобновлять завтра", - сказано в сообщении в Facebook.

 

Теги: #станица_луганская #обстрел #электричество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 24.11.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

11:26 17.11.2021
На Донбассе российские наемники вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов, двое из которых разрушены

На Донбассе российские наемники вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов, двое из которых разрушены

20:01 14.11.2021
Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела села Невельское

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела села Невельское

10:12 14.11.2021
Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

20:47 13.11.2021
На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

11:54 08.11.2021
В результате обстрела российскими наемниками Светличного повреждены здания водоканала

В результате обстрела российскими наемниками Светличного повреждены здания водоканала

11:02 08.11.2021
Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

04:05 07.11.2021
Премьер Ирака не пострадал в результате ракетного обстрела его резиденции в Багдаде

Премьер Ирака не пострадал в результате ракетного обстрела его резиденции в Багдаде

08:02 12.10.2021
МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

18:35 08.10.2021
Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

На Донбассе ранен украинский военный, с полуночи 6 обстрелов

Вернувшиеся в Украину из стран распространения штамма "омикрон" должны будут пройти 14 дней самоизоляции - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении экс-нардепа Савченко, прокуратура может обжаловать это решение – Офис генпрокурора

Страны G7 заявили о необходимости срочных действий на фоне активного распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире

"Омикрон" выявлен в Испании

Минэкономики намерено разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

Аэропорт "Борисполь" расследует инцидент с повреждением самолета SkyUp техническим транспортом

Обвинение против Савченко и Рубана возвращено прокурору

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА