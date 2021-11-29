Станица Луганская частично осталась без света из-за обстрела российскими наемниками

Населенные Станица Луганская и с.Малиново пункты частично остались без света из-за обстрела со стороны российских наемников, сообщила пресс-служба "Луганского энергетического объединения".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и с.Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут возобновлять завтра", - сказано в сообщении в Facebook.