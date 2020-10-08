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19:12 08.10.2020

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

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Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

Временно поверенная в делах США Кристина Квин и министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе встречи обсудили судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и систему бесплатной правовой помощи в Украине, сообщает посольство США в Украине.

"Сегодня в Украине отмечают День юриста! Временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с министром юстиции Малюськой и обсудила судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и устойчивое развитие украинской системы бесплатной правовой помощи. Предоставление уязвимым слоям расширенного доступа к правовой системы является важной составляющей развития Украины", - сказано в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

Теги: #реформа #минюст
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