Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

Временно поверенная в делах США Кристина Квин и министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе встречи обсудили судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и систему бесплатной правовой помощи в Украине, сообщает посольство США в Украине.

"Сегодня в Украине отмечают День юриста! Временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с министром юстиции Малюськой и обсудила судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и устойчивое развитие украинской системы бесплатной правовой помощи. Предоставление уязвимым слоям расширенного доступа к правовой системы является важной составляющей развития Украины", - сказано в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.