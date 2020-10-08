Глава комитета Рады по нацбезопасности выступает за передачу пограничных пунктов пропуска и КПВВ местным громадам

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявляет, что для улучшения работы и сервиса на пограничных пунктах пропуска, а также контрольных пунктов въезда выезда на линии разграничения на Донбассе их необходимо передать местным громадам. Об этом сообщает в четверг отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Есть вопросы, которые требуют решения. Перед поездкой мы выделили три главных вопроса: это имплементация закона о передаче пограничникам 50-метровой полосы вдоль границы для обустройства инженерных сооружений, непосредственно инженерное и техническое обеспечение контроля на границе, а также обустройства пунктов пропуска", - сказал Завитневич в ходе поездки на госграницу на участке Черниговского отряда.

Он отдельно подчеркнул необходимость обеспечения оборудованием, в частности сканерами для проверки транспортных средств, чтобы сделать невозможным сокрытие в них контрабандных товаров.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Юрий Здебский отметил, что довольно часто на границе пытаются экономить, но этот вопрос они пытаются исправить. "Сейчас идет процесс создания комплексной программы по инженерному обустройству государственной границы. Это большая программа, которая позволит качественно привлекать соответствующие инвестиции, выделять средства на конкретные меры инженерного обустройства границы, которые дадут существенные, качественные результаты по охране границы", - сказал он.

Член коллегии Госпогранслужбы, народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Сушко отметил, что инженерное обустройство границы является одним из первых приоритетов в системе охраны границы.

По словам нардепов, полученная во время рабочей поездки информация будет обобщена, на ее основе сформируют предложения, которые помогут практическому решению проблем.