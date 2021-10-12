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08:02 12.10.2021

МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

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МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация в отдельных районах блокирует работу КПВВ, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВот).

"С 10 октября 2021 подконтрольная Российской федерации оккупационная администрация в отдельных районах Луганской области Украины блокирует работу КПВВ в Станице Луганской. Это делается исключительно из пропагандистских соображений и существенно ухудшает гуманитарную ситуацию, потребности людей сознательно игнорируются", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, оккупационные режимы осуществляют пропуск людей, которые следуют из неподконтрольных территорий на контролируемую украинским правительством территории, лишь при наличии регистрации на подконтрольной территории. Пропуск лиц, зарегистрированных на временно оккупированной территории, фактически осуществляется только в случае смерти родственников на подконтрольной территории Украины и если лицо направляется на лечение.

Отмечается, что со стороны украинской власти сделано все необходимое для обеспечения безопасного движения через КПВВ. Кроме того, в течение октября Минреинтеграции планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской.

"Минреинтеграции расценивает такие действия как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированной территории, нарушение международно-гуманитарного права и свобод граждан", - заявили в МинВот.

Вместе с тем, по словам вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова подобные блокировки уже осуществляли на КПВВ.

"Мы уже проходили блокировки оккупационными режимами РФ КПВВ из-за того, что дети с ВОТ проявили активность во время вступительной кампании в свободной территории Украины. А с ноября прошлого года блокируется работа КПВВ в Счастье, где было создано режимную и сервисную зоны, чтобы граждане, которые пересекают линию соприкосновения, могли получить банковские, административные услуги. Уже почти год все эти услуги остаются доступными", - цитирует пресс-служба МинВот слова Резникова.

Министр подчеркнул, что в этот раз причиной блокировки тоже стало открытие многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской, которое запланировано до конца 2021 года. "Блокировка линии соприкосновения оккупационная администрация использует в качестве дополнительного средства давления на людей, которые и так находятся в заложниках в них. Блокируя КПВВ оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов - украинцев пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и тому подобное. Ситуация критическая и люди это понимают", - отметил Резников. 

Теги: #станица_луганская #кпвв #украина
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