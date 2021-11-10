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20:30 10.11.2021

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

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В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

Представители временно оккупированных Россией отдельных районов Луганской области в рамках заседания Трехсторонней контактной группы объявили о готовности к открытию контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" 11 ноября, сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Российская сторона в ТКГ и контролируемые ею ОРЛО объявили о том, что завтра, 11 ноября, готовы открывать КПВВ "Станица Луганская", которая была до этого времени закрыта из-за ограничений COVID-19. Украинская сторона и ОБСЕ поприветствовали такое заявление. Надеемся, что открытие состоится", - рассказал Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Последует

Теги: #ткг #украина #кпвв #открытие
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