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14:54 13.10.2021

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом с 19 октября прекратит работу

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КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом с 19 октября прекратит работу

КПВВ "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Автономной Республикой Крым с 19 октября прекращает работу, сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на распоряжение первого заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Шибаева.

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года", – указано в документе от 8 октября, опубликованном на сайте Херсонской ОГА.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы ОГА Эдуарда Науменко.

В Херсонской области на админгранице с Крымом работают также КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". 

Теги: #чаплинка #кпвв
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