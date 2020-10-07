События

20:31 07.10.2020

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены, с телевидения и остаться просто писателем

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Михаил Жванецкий решил уйти со сцены, с телевидения и остаться просто писателем

Писатель Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены, с телевидения, сообщил "Интерфаксу" его представитель Олег Сташкевич.

"Михаил Михайлович ушёл со сцены и закрыл передачу. Остаётся писателем", - сказал собеседник агентства в среду.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе.

С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи" на РТР. С апреля 2002 года является постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране", оригинального формата на канале "Россия-1" (ВГТРК) однако с конца 2019 года выход передачи был приостановлен.

Исполнял собственные миниатюры и монологи.

Теги: #жванецкий
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