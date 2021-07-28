В Одессе из квартиры Жванецкого хотят сделать музей

Из Одесской квартиры на Старопортофранковской, 133, которая принадлежала писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, хотят сделать музей, передает местное интернет-издание "Думская".

По информации издания, соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить его устав.

"Учреждение создано с целью изучения, сохранения, использования и популяризации достопримечательностей и информации, связанной с жизнью и творчеством выдающегося писателя и сатирика Михаила Жванецкого, а также для привлечения граждан к достоянию национальной литературы", - цитирует "Думская" текст из проекта документа.

Отмечается, что в течение 5 лет музеем будет руководить директор. Он назначается по конкурсу.

Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников передадут в пользование учреждения.

Также сообщается, что деятельность музея будет финансироваться за счет Одесского городского бюджета. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тыс. грн., но не известно, на какой период.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.