События

15:13 06.11.2020

Умер Жванецкий

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Умер Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщил его помощник Олег Сташкевич.

"Могу подтвердить, да, умер", - сказал Сташкевич в пятницу "Интерфаксу".

Теги: #смерть #жванецкий
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Интерфакс-Украина
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