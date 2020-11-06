Умер Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщил его помощник Олег Сташкевич.
"Могу подтвердить, да, умер", - сказал Сташкевич в пятницу "Интерфаксу".
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщил его помощник Олег Сташкевич.
"Могу подтвердить, да, умер", - сказал Сташкевич в пятницу "Интерфаксу".
В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы
В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко
В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы
В Украине 43% заведений общепита имеют вывеску на украинском языке, 88% - меню на украинском языке, а в 77% - персонал общался с клиентом на украинском языке – исследование
Програми на рейтингових загальнонаціональних телеканалах 46% часу звучать російською мовою - громадський моніторинг
В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко
ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины