Активисты намерены сорвать запланированные в Киеве и Одессе выступления артиста Жванецкого – Стерненко

Активист, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о намерении активистов сорвать запланированные в Киеве и Одессе выступления артиста Михаила Жванецкого, если он публично не откажется от награды, врученной ему президентом России Владимиром Путиным.

"Комика Михаила Жванецкого, народного артиста Украины и РФ, царь страны-бензоколонки Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством". А 16 и 21 марта у него запланированы выступления в Киеве и Одессе. Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию", – написал С.Стерненко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, или организаторы сами отменят запланированные концерты М.Жванецкого, или "они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев".

"Есть еще альтернатива – публичный отказ Жванецкого от награды с объяснениями, что агрессия России к Украине неприемлема", - добавил С.Стерненко.