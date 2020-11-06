Зеленский: сатира Жванецкого стала для многих мудростью

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал он в своем Twitter в пятницу.

6 ноября стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.